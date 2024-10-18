Милиция сказала белорусам о мошенничестве при покупке в интернете елок

Уже после беседы с так называемым менеджером, женщина перевела 345 рублей, однако обещанная елка так и не было доставлена. В ведомстве обратили внимание на то, что только за неделю в милицию обратились три человека, который были обмануты указанным аккаунтом на общую сумму 1000 рублей. Заведено уголовное дело за мошенничество.