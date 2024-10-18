Милиция сказала белорусам о мошенничестве при покупке в интернете елок. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Говорится, что с приближением Нового года в Беларуси активизировались так называемые елочные интернет-мошенники. Несмотря на то, что до праздника еще больше двух месяцев, белорусы начали уже покупать соответствующую атрибутику.
В связи с этим аферисты создают в сети фейковые аккаунты, где предлагаю купить елки по якобы выгодной цене. В итоге покупатели остаются и без товара, и без денег. В милиции уточнили, что в Октябрьское РУВД Гродно обратилась местная жительница. Она сообщила, что намеревалась купить елку через аккаунт «elochnik_by» в популярной соцсети.
Уже после беседы с так называемым менеджером, женщина перевела 345 рублей, однако обещанная елка так и не было доставлена. В ведомстве обратили внимание на то, что только за неделю в милицию обратились три человека, который были обмануты указанным аккаунтом на общую сумму 1000 рублей. Заведено уголовное дело за мошенничество.
Кроме того, сказано, что сотрудники гродненской милиции смогли установить еще один из аккаунтов в популярной соцсети, где предлагали купить елки. Речь идет про аккаунт «elkihouse_by». Уточняется, что сейчас предпринимаются меры, связанные с блокировкой данных страниц.
Напомним, что новогодние мошенники начали действовать в Беларуси — что ждать от них.
Кроме того, милиция предупредила белорусов о мошенниках, продающих шины по низким ценам.
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