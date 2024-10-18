Роспотребнадзор предупредил омичей об опасном печенье в магазинах

В омские магазины может попасть печение, которое изготовило «предприятие-призрак» ООО «Печкино». Называется оно — «Ням-Ням».
По адресу производства, который указан на пачках — Ульяновск, 14-й проезд Инженерный, 13 — само производство отсутствует. Более того, как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «Печкино» прекратило свою деятельность ещё в 2019 году. А значит, печенье изготавливается неизвестно кем и неизвестно в каких условиях.
Продажа вышеупомянутых кондитерских изделий незаконна. Если вы увидите это печенье в магазинах, сообщите об этом в управление Роспотребнадзора по Омской области.
Ранее «МК в Омске» писал о том, что в регионе было предотвращен незаконный оборот 140 тонн сливочного масла.