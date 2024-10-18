Блогер Николай Редькин рассказал, про какого музыканта он бы снял фильм

Автор шоу «БРОКЕН ДЭНС» уверен, что спустя 5−7 лет люди начнут перебирать наследие десятых и снимать проекты на основе героев того времени.
«Я бы очень хотел [снять] историю становления чего-то крутого и великого. Байопик Скриптонита было бы очень интересно сделать», — рассказал Николай на презентации альбома Le Catalogue Edition группы «Обе Две».
По словам экс-ведущего «Вписки», он видит это как биографию человека, который фанатично горел своим делом и превозмогал любые обстоятельства.
«Это должен быть такой фильм, как “Бригада”, но для пацанов, которые занимаются не криминалом, а чем-то творческим», — посмеялся Редькин.
Ранее Николай высказал свое мнение об артисте Øneheart.