Заслуженный тренер РСФСР по гандболу Гиви Джинчарадзе ушел из жизни в Петербурге

В Петербурге на 83-м году жизни скончался Заслуженный тренер РСФСР по гандболу Гиви Джинчарадзе, рассказали в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученикам Гиви Амирановича. Светлая память…
Именитого наставника не стало 16 октября после тяжелой и продолжительной болезни. Отпевание и прощание с ним состоится 19 октября в 13:45 в Чесменской церкви на улице Ленсовета, 12.
Гиви Джинчарадзе является легендарной личностью. Более 40 лет он работал в спортивной школе олимпийского резерва Кировского района, тренировал юных гандболистов. Спортсмен воспитал чемпионов и призеров чемпионатов мира и Олимпийских игр.