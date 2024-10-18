Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западном подъезде к Ростову на день изменится схема движения

Ростовская область, 18 октября 2024. DON24.RU. С 18 октября на 6-м км будет закрыт съезд с федеральной трассы А-135 на ул. Фермерскую города Батайска, сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Волгоград».

«Работы проходят в рамках капитального ремонта участка федеральной трассы А-135 подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 “Дон” (западный подъезд) с 0-го по 6-й км», — пишет источник.

Для водителей предлагают альтернативные маршруты движения. Попасть в Батайск со стороны Западного жилого массива можно через Азовскую развязку и далее по ул. Грузинской, а из Батайска на Западный подъезд к Ростову можно проехать через ул. Максима Горького и ул. Энгельса.

Работы продлятся до 19 октября.

Сообщали, что количество транспорта из Батайска в Ростов могут увеличить.