На Западном подъезде к Ростову на день изменится схема движения

Для водителей предлагают альтернативные маршруты движения. Попасть в Батайск со стороны Западного жилого массива можно через Азовскую развязку и далее по ул. Грузинской, а из Батайска на Западный подъезд к Ростову можно проехать через ул. Максима Горького и ул. Энгельса.