На Западном подъезде к Ростову на день изменится схема движения

«Работы проходят в рамках капитального ремонта участка федеральной трассы А-135 подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 “Дон” (западный подъезд) с 0-го по 6-й км», — пишет источник.
Для водителей предлагают альтернативные маршруты движения. Попасть в Батайск со стороны Западного жилого массива можно через Азовскую развязку и далее по ул. Грузинской, а из Батайска на Западный подъезд к Ростову можно проехать через ул. Максима Горького и ул. Энгельса.
Работы продлятся до 19 октября.
Сообщали, что количество транспорта из Батайска в Ростов могут увеличить.