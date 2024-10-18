Омский КСУ снова изменил правила оформления документов для захоронения

Директор Комбината специальных услуг (КСУ) Омска Алексей Артеменко подписал приказ, вносящий изменения в регламент оформления документов для захоронения. Теперь подача документов «ненадлежащим» лицом не станет причиной для отказа в выдаче необходимых справок для похорон.
Изменения были внесены после того, как предприниматель, предоставляющий ритуальные услуги, обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) с жалобой. В заявлении он указал, что введенные с 1 апреля 2024 года правила КСУ ограничивали его возможности получать справки для заказчиков. По прежним требованиям комбината такие документы могли оформлять только близкие родственники умершего.
УФАС направило Комбинату специальных услуг предупреждение, указав на необходимость изменения регламента. Комбинат не согласился с решением и обратился в суд, однако Арбитражный суд Омской области поддержал позицию антимонопольного ведомства.
В решении суда было отмечено, что ограничение круга лиц, имеющих право на получение справок, создает препятствия для ритуальных компаний в выполнении своих обязательств перед клиентами. Это, по мнению суда, нарушает принципы равной конкуренции и доступности услуг.
В ответ на решение суда и предупреждение УФАС КСУ пересмотрел свой регламент. Теперь предприниматели и другие представители ритуальных агентств смогут оформлять необходимые документы от имени заказчиков, не опасаясь отказов по причине несоответствия статуса подающего.