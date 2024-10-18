Омский КСУ снова изменил правила оформления документов для захоронения

Изменения были внесены после того, как предприниматель, предоставляющий ритуальные услуги, обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) с жалобой. В заявлении он указал, что введенные с 1 апреля 2024 года правила КСУ ограничивали его возможности получать справки для заказчиков. По прежним требованиям комбината такие документы могли оформлять только близкие родственники умершего.