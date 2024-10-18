В театре Камала простились с народным артистом РФ и ТАССР Ринатом Тазетдиновым

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Почтить память народного артиста пришли Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин и многие другие.
Ринат Тазетдинов скончался 16 октября 2024 года на 87-м году жизни после тяжелой болезни. Видный театральный и общественный деятель будет похоронен на Ново-Татарском кладбище Казани. Соболезнования в связи с его смертью выразили Раис Татарстана и другие представители руководства республики.