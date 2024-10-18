Массовое заболевание пневмонией началось в разных регионах России

По данным издания, на сегодняшний день вспышки пневмонии выявлены в Коми, Удмуртии, Свердловской, Томской, Омской, Вологодской, Ленинградской, Костромской, Псковской, Челябинской, Кемеровской областях, в ХМАО, ЯНАО, в Алтайском, Красноярском и Камчатском крае. В 2024 году в России отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Регистрируются групповые очаги в детских группах, основной возбудитель как в единичных случаях, так и в очагах — микоплазма.