Массовое заболевание пневмонией началось в разных регионах России

По данным издания, на сегодняшний день вспышки пневмонии выявлены в Коми, Удмуртии, Свердловской, Томской, Омской, Вологодской, Ленинградской, Костромской, Псковской, Челябинской, Кемеровской областях, в ХМАО, ЯНАО, в Алтайском, Красноярском и Камчатском крае. В 2024 году в России отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Регистрируются групповые очаги в детских группах, основной возбудитель как в единичных случаях, так и в очагах — микоплазма.
«Для купирования рисков распространения инфекции в РФ осуществляется непрерывный мониторинг заболеваемости внебольничной пневмонией, в том числе в детских организованных коллективах, — указали в ведомстве. — В школах и детских садах усилено проведение утренних фильтров, в рамках которых проводится проверка на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов».
Случаи заражения регистрируются среди детей и взрослых. Чаще всего выявляют пневмонию инфекционного происхождения. Известно, что в Екатеринбурге из-за пневмонии на дистанционное обучение ушли 29 школ из 168.
Еще в начале сентября ЕАН писал, что в Екатеринбурге началась вспышка пневмонии. Врачи обеспокоены ростом сезонной пневмонии. В больницах очереди больных. Некоторые медики считают, что пошла новая волна коронавируса, однако в диагнозах указывают ОРВИ. Специалисты поделились с ЕАН своими опасениями.
«КТ (компьютерная томография) дает подозрение на вирусную пневмонию, потому что картина опять по типу “матового стекла”. Болезнь быстро развивается. У людей сильная слабость, высокая температура, кашель», — поделился с ЕАН врач.
Другой врач говорит, что рентгенологи озадачены нашествием атипичной пневмонии. Он отмечает, что много случаев не традиционной пневмококковой пневмонии, а хламидийных или микоплазменных форм. При этом мазки и анализы слабо помогают в постановке диагноза.
«Есть классическая пневмония. Классическая клиническая картина: температура, одышка, недомогание. А есть атипичная. При ней картина более стертая, не так все ярко протекает. И поэтому диагноз не сразу приходит на ум. Сложно ставить диагнозы», — говорит врач.
«COVID стало много. Старые вакцины на новые штаммы не действуют. Этот COVID сейчас рассматривают как ОРВИ с осложнением», — говорит врач.
Но специалисты считают, что оснований для паники нет. «Есть 50%-й рост ОРВИ, а с этим некоторый процент пневмонии. В ОРВИ теперь и COVID присутствует. Вирусные пневмонии есть», — считает медик.
Все медики сошлись во мнении, что рост нагрузки на скорые может стать признаком, что ситуация выходит из-под контроля.