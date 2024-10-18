В Краснодарском крае отменили штраф школьнице за шпаргалки на ЕГЭ

В Краснодарском крае отменили штраф школьнице за шпаргалки на экзамене. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
Все произошло летом 2024 года в Тихорецком районе. Выпускница сдавала экзамен по математике. Но в какой-то момент у девочки якобы заметили шпаргалки, что по правилам запрещено. Продолжить работу школьница не смогла. До окончания экзамена в пункте его проведения составили акт об удалении девочки.
На этом разбирательства со шпаргалками не закончились. После комиссия по делам несовершеннолетних составила на выпускницу административный протокол. За использование шпаргалок школьницу оштрафовали на три тысячи рублей.
О том, что выпускницу привлекли к ответственности, узнал прокурор. Во время проверки он нашел нарушения и обратился в суд. Выяснилось, что протокол на девочку составили, когда рядом не было законного представителя. В самих материалах не нашли никаких доказательств того, что девочка использовала шпаргалки.
Решающим стали объяснения организатора экзамена, который был в той аудитории. Она утверждала, что экзамене не было никаких нарушений. А девочка не пользовалась шпаргалками. Но оказалось, что слова организатора во время разбирательства не учитывались.
Все это и стало основанием для того, чтобы отменить решение комиссии по делам несовершеннолетних.
«Суд решил постановление о привлечении к административной ответственности в отношении несовершеннолетней отменить, производство по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ — прекратить», сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.