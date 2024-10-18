В Краснодарском крае отменили штраф школьнице за шпаргалки на ЕГЭ

О том, что выпускницу привлекли к ответственности, узнал прокурор. Во время проверки он нашел нарушения и обратился в суд. Выяснилось, что протокол на девочку составили, когда рядом не было законного представителя. В самих материалах не нашли никаких доказательств того, что девочка использовала шпаргалки.