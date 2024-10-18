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На омской набережной высадили 50 яблонь

Всего за день на улицах работники посадили 112 деревьев.

Источник: пресс-служба администрации Омска

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, осень — благоприятное время для высадки деревьев и кустарников. Сегодня, 18 октября, специалисты УДХБ вдоль Иртышской набережной посадили 50 подрощенных яблонь. Деревья располагаются у домов от бульвара Победы до улицы Циолковского.

Всего за эту пятницу работники высадили 112 деревьев. По словам главы города, за ними организуют постоянный уход, и уже следующей весной эти деревья порадуют омичей своей красотой.

Ранее стало известно, что в Омской области направили почти 32,5 млн рублей на помощь жителям, пострадавшим от весеннего паводка. Средства выделены по поручению губернатора Виталия Хоценко из резервного фонда правительства региона и в рамках программы «Развитие транспортной системы в Омской области». Часть выделенных средств — 24,5 млн рублей — пойдёт на капитальный ремонт домов, повреждённых стихией.