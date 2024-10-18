На омской набережной высадили 50 яблонь

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, осень — благоприятное время для высадки деревьев и кустарников. Сегодня, 18 октября, специалисты УДХБ вдоль Иртышской набережной посадили 50 подрощенных яблонь. Деревья располагаются у домов от бульвара Победы до улицы Циолковского.
Всего за эту пятницу работники высадили 112 деревьев. По словам главы города, за ними организуют постоянный уход, и уже следующей весной эти деревья порадуют омичей своей красотой.
Ранее стало известно, что в Омской области направили почти 32,5 млн рублей на помощь жителям, пострадавшим от весеннего паводка. Средства выделены по поручению губернатора Виталия Хоценко из резервного фонда правительства региона и в рамках программы «Развитие транспортной системы в Омской области». Часть выделенных средств — 24,5 млн рублей — пойдёт на капитальный ремонт домов, повреждённых стихией.