На омской набережной высадили 50 яблонь

Ранее стало известно, что в Омской области направили почти 32,5 млн рублей на помощь жителям, пострадавшим от весеннего паводка. Средства выделены по поручению губернатора Виталия Хоценко из резервного фонда правительства региона и в рамках программы «Развитие транспортной системы в Омской области». Часть выделенных средств — 24,5 млн рублей — пойдёт на капитальный ремонт домов, повреждённых стихией.