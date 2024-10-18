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В Новосибирске сотни писем и почтовых извещений нашли на свалке

Жители микрорайона Шлюз во время субботника обнаружили выброшенные на улицу письма и другую корреспонденцию.

Источник: соцсети

О находке написал редактор паблика ВКонтакте «У нас на Шлюзе».

Участники недавнего субботника обнаружили бумажные письма и почтовые извещения валяющимися на земле на улице Добровольческая. Корреспонденция адресована жителям улиц Русская, 3, Добровольческая, 2, Шлюзовая, 4, 18, 20. Вся корреспонденция относится к почтовому отделению № 58.

Активисты аккуратно собрали сохранившиеся письма и опубликовали фамилии адресатов. Сейчас все находки в редакции паблика.

Представители почты начали служебное расследование и извинились перед жителями за действия почтальона.

— Подобная ситуация недопустима. Мы уже выясняем причину произошедшего и примем меры к сотруднику, допустившему грубое нарушение служебной дисциплины. Доставка адресатам любых почтовых отправлений всегда остается нашим главным приоритетом, — цитирует комментарий Почты России vn.ru.

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