В Новосибирске сотни писем и почтовых извещений нашли на свалке

Участники недавнего субботника обнаружили бумажные письма и почтовые извещения валяющимися на земле на улице Добровольческая. Корреспонденция адресована жителям улиц Русская, 3, Добровольческая, 2, Шлюзовая, 4, 18, 20. Вся корреспонденция относится к почтовому отделению № 58.