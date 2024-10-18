На Западном подъезде к Ростову на день изменили схему движения

— Есть альтернативные маршруты. Попасть в Батайск со стороны ЗЖМ можно через азовскую развязку и далее по улице Грузинской, а выехать из Батайска на Западный подъезд к Ростову можно через улицы Максима Горького и Энгельса, — уточнили в дорожном агентстве.