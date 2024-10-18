На Западном подъезде к Ростову на день изменили схему движения

С 18 по 19 октября 2024 года в Ростовской области закрыли съезд с трассы А-135 на улицу Фермерскую в Батайске. Предупреждение об этом поступило от пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Проезжую часть перекрыли на время работ, которые ведутся в рамках капитального обновления Западного подъезда к Ростову-на-Дону.
— Есть альтернативные маршруты. Попасть в Батайск со стороны ЗЖМ можно через азовскую развязку и далее по улице Грузинской, а выехать из Батайска на Западный подъезд к Ростову можно через улицы Максима Горького и Энгельса, — уточнили в дорожном агентстве.
Водителей просят учитывать новую информацию при планировании маршрутов. Всех просят быть предельно осторожными, а также соблюдать требования временных знаков и разметки.
Добавим, капремонт Западного подъезда к Ростову планируют завершить до конца этой осени. Рабочие должны обновить дорогу, обустроить ливневки и привести в порядок все съезды с федеральной трассы.