Нефрологический центр начал работу в больнице Хабаровска

В больнице имени Сергеева Хабаровска оказывают всестороннюю помощь пациентам, которые нуждаются в постоянном гемодиализе. Благодаря современному оборудованию специалисты медучреждения могут навсегда излечить людей от страшных болезней почек. Оснащение высокотехнологичными аппаратами медучреждений является важной задачей президентского нацпроекта «Здравоохранение», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Как отметили в минздраве края, в больнице имени Сергеева все время совершенствуют методы медицинской помощи пациентам с больными почками. Теперь здесь открыт нефрологический центр — у пациентов, которым не требуется круглосуточное пребывание в стационаре, срочной госпитализации, появилась возможность проходить лечение амбулаторно.
— В нефрологическом центре лечат пациентов с гломерулонефритами, тубулоинтерстициальными нефритами и другими патологиями почек. Медицинская помощь для всех пациентов абсолютно бесплатна и обеспечена системой обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день больница имени профессора Сергеева выступает якорной площадкой по развитию трансплантологии на Дальнем Востоке. Здесь обслуживается более 1,3 млн жителей Хабаровского края, высокотехнологичная медицинская помощь оказана более 3 тысячам пациентам, — добавили в краевом минздраве.
Напомним, что операции по пересадке почки были возобновлены в медучреждении в декабре 2022 года после 16 лет простоя. За полтора года выполнено 20 пересадок почек. Более 400 пациентов находится на программном диализе, часть из них нуждается в пересадке почки. Такая операция для человека — это возможность жить и работать полноценной жизнью. В планах в больнице имени профессора Сергеева увеличить число пересаженных почек до 30 в год. Кроме того, прорабатывается вопрос организации проведения пересадки печени, сердца и роговицы. Для этих целей в Хабаровском крае есть все необходимые ресурсы и подготовлены квалифицированные медицинские кадры. Часть специалистов прошли и продолжают проходить обучение в Москве.