Нефрологический центр начал работу в больнице Хабаровска

Напомним, что операции по пересадке почки были возобновлены в медучреждении в декабре 2022 года после 16 лет простоя. За полтора года выполнено 20 пересадок почек. Более 400 пациентов находится на программном диализе, часть из них нуждается в пересадке почки. Такая операция для человека — это возможность жить и работать полноценной жизнью. В планах в больнице имени профессора Сергеева увеличить число пересаженных почек до 30 в год. Кроме того, прорабатывается вопрос организации проведения пересадки печени, сердца и роговицы. Для этих целей в Хабаровском крае есть все необходимые ресурсы и подготовлены квалифицированные медицинские кадры. Часть специалистов прошли и продолжают проходить обучение в Москве.