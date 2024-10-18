Перекрытие дорог и общественный транспорт: В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС

Еще одно неудобство, с которым казанцы могут столкнуться во время проведения саммита БРИКС, — это невозможность доехать на такси до аэропорта. Также из-за этого мероприятия с 19 по 25 октября поменяется и расписание электричек, которые курсируют между железнодорожной станцией «Казань-1» и воздушной гаванью. Это будет все так же 9 составов в аэропорт и 11 в город. Расписание поменяется в связи с тем, что для участников саммита и аккредитованных на него лиц ввели 176 дополнительных рейсов. В итоге электрички будут ходить каждые 20 минут — с 4.15 до 2.30.