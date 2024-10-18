Перекрытие дорог и общественный транспорт: В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС

Город в ожидании, такого в его истории и истории России еще не было. В столицу Татарстана практически одновременно приедут главы 24 государств. Поэтому особое внимание было уделено безопасности. Рассказываем, как все это повлияет на жизнь самих казанцев.
Масштабное международное мероприятие пройдет в период с 22 по 24 октября. По последним официальным данным, свое участие в нем подтвердили 33 страны: 24 государства на уровне первых лиц, а девять — на уровне вторых и третьих лиц. Также на саммит приедут главы шести международных организаций, в том числе и генсек ООН Антониу Гутерриш. Основными объектами для проведения мероприятий станут МВЦ «Казань Экспо», Казанский Кремль и городская Ратуша. Участников и сопровождающих их лиц разместят в 57 отелях и гостиницах, а также в санаториях и студенческих общежитиях. Всего 86 объектов.
ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН, ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ РАЗРЕШЕН.
В связи с подготовкой и проведением саммита БРИКС в Казани ввели и будут еще вводить ограничения для транспорта на некоторых улицах. Особенно это касается центра города. Проезд запрещен как на постоянной основе, так и на время следования автомобильных кортежей участников саммита.
До 23.59 24 октября дорога перекрыта на следующих участках:
— от проспекта Победы до улицы Парина по местному проезду Оренбургского тракта около Деревни Универсиады;
— у въезда на парковку возле дома № 95 по Оренбургскому тракту;
— по местному проезду вдоль улицы Петербургской.
С 0.00 22 октября до 23.59 24 октября проезд будет запрещен:
— улица Жуковского (до улицы Япеева по улицам Большой Красной и Карла Маркса);
— улица Дзержинского (до улицы Касаткина по улице Театральной);
— улица Дзержинского (до улицы Бассейной по улице Пушкина);
— улица Бехтерева (до улицы Дзержинского по улице Фукса);
— улица Большая Красная (до улицы Дзержинского по улице Лобачевского);
— от площади Первого Мая до улицы Нужина по улице Кремлевской.
Также при необходимости до 23.59 24 октября ограничения для транспорта введут на следующих участках:
— местный проезд около дома № 117 на улице Гареева;
— проезд вдоль дома № 34 на проспекте Победы при въезде на парковку;
— от улицы Мавлютова до Оренбургского тракта на местном проезде вдоль проспекта Победы;
— от улицы Салимжанова до улицы Дзержинского по улице Пушкина;
— от улицы Тукая до улицы Салимжанова по улице Татарстан;
— от улицы Подлужной до улицы Тихомирнова по улице Вишневского;
— от улицы Тихомирнова до улицы Хади Такташа по улице Назарбаева;
— от улицы Чехова до улицы Жуковского по улице Маркса;
— от улицы Толстого до улицы Жуковского по улице Большой Красной;
— от улицы Маркса до улицы Большой Красной по улице Толстого;
— от улицы Дзержинского до улицы Кремлевской по улице Лобачевского;
— от улицы Толстого до улицы Жуковского по улице Подлужной;
— от улицы Подлужной до улицы Адамюка по улице Жуковского;
— от улицы Жуковского до улицы Малой Красной по улице Адамюка;
— от улицы Адамюка до улицы Большой Красной по улице Малой Красной;
— от улицы Малой Красной до улицы Пушкина по улице Бассейной;
— от улицы Театральной до улицы Федосеевской по улице Касаткина;
— от улицы Бассейной до дома № 78 по улице Пушкина;
— от улицы Пушкина до улицы Касаткина вдоль дома № 1 на площади Свободы;
— от улицы Гафури до улицы Ирек по улице Кызыл Татарстан;
— от улицы Ирек до улицы Кызыл Татарстан по дороге вдоль железнодорожной станции «Вахитово».
При этом власти Казани предупреждают водителей, что в данную схему могут быть внесены изменения.
Кроме перечисленных участков в города также частично перекроют улицу Лево-Булачную. Там будут проводить работы по обустройству временных телестудий для освещения саммита БРИКС.
Так проехать будет невозможно в районе дома № 3 на улице Московской с 7.00 до 9.00 20 октября, с 0.00 до 8.00 и с 11.00 до 14.00 25 октября.
Вводится в Казани и запрет на передвижение по городским улицам грузового транспорта массой более 5 тонн. С 19 по 24 октября в период с 6.00 до 21.00 ограничение для них будет действовать на улицах Меховщиков, Девятаева, Мазита Гафури, Ирек, Кызыл Татарстан и Татарстан. Что касается подвоза продуктов в расположенные там магазины, то он будет осуществляться по ночам.
При всем этом в городе на улице Вишневского, а именно на перекрестках с улицами Подлужной, Николая Ершова, Чехова, Лесгафта, Калинина, Тихомирнова и Петербургской, а также на улице Назарбаева на перекрестках с улицами Островского, Спартаковской, Марселя Салимжанова, Хади Такташа при движении от моста «Миллениум» в направлении улицы Тукая установят дорожные знаки «Движение прямо». А на улице Кызыл Татарстан водителям на время разрешат повороты налево при движении по улице Меховщиков. Это можно будет делать и на улице Татарстан при движении по улице Тукая.
АВТОБУСЫ, ТРОЛЛЕЙБУСЫ, ТРАМВАИ И МЕТРО.
Во время проведения саммита БРИКС — с 22 по 24 октября — общественный транспорт Казани будет курсировать по графику рабочего дня. Вот только в связи с перечисленными выше перекрытиями улиц схема его движения поменяется.
Автобусы № 10, 10а, 30, 35 и 35а будут следовать по улицам Вишневского и Нурсултана Назарбаева без заезда в центр города до улицы Тукая и далее по своему маршруту.
Автобусы № 22 и 89 будут проезжать не по Ленинской дамбе, а по улицам Волгоградской, Короленко, проспекту Ямашева с поворотом на улицу Адоратского и выездом на мост «Миллениум».
Прекратят курсировать автобусы № 28 и 28а. Пассажирам вместо них предлагают добираться из Ново-Савиновского района до улицы Вишневского на автобусе № 35, а обратно на автобусе № 43.
Нельзя также будет воспользоваться троллейбусами № 2, 3, 5, 7. Горожанам остается доезжать до нужной остановки с пересадками на автобусах № 33, 35, 89, 1, 6, 31, на трамваях № 1, 2, 4, 5, 6, 7 и на троллейбусах № 9 и 12. В свою очередь, поезда в метро в час пик будут курсировать с интервалом 6 минут.
ТАКСИ, ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ И ПАРКОВКИ.
В связи с масштабностью мероприятия и вводимых из-за него ограничений на проезд транспорта стоимость услуг такси может взлететь вверх. Но, как заявил на брифинге в Кабмине Татарстана заместитель премьер-министра республики Шамиль Гафаров, в этот раз власти проследят, чтобы этого не было.
Что касается проката электросамокатов и велосипедов, а также каршеринга, то они из-за саммита БРИКС будут недоступны в Казани с 19 по 24 октября. К тому же автомобилям будет заказан путь на некоторые парковки. Их, к слову, с 19 по 25 октября собираются в ряде случаев вообще закрыть для всех машин. Исключение составит лишь транспорт, который был аккредитован для участия в саммите.
В мэрии горожанам, которые проживают в домах на перекрываемых улицах, воздержаться в эти дни от поездок на личном авто и пользоваться общественным транспортом.
АЭРОПОРТ.
Еще одно неудобство, с которым казанцы могут столкнуться во время проведения саммита БРИКС, — это невозможность доехать на такси до аэропорта. Также из-за этого мероприятия с 19 по 25 октября поменяется и расписание электричек, которые курсируют между железнодорожной станцией «Казань-1» и воздушной гаванью. Это будет все так же 9 составов в аэропорт и 11 в город. Расписание поменяется в связи с тем, что для участников саммита и аккредитованных на него лиц ввели 176 дополнительных рейсов. В итоге электрички будут ходить каждые 20 минут — с 4.15 до 2.30.
Несмотря на это, на авиарейс советуют прибывать за 2 — 3 часа до вылета самолета, так как будут действовать повышенные меры безопасности. Если приезжать на своем автомобиле, то нужно учитывать то, что до 26 октября закрыты парковки Р1 и Р2 у терминалов № 1А, 2. Оставить машину можно на суточной парковке Р7. Оттуда обещают бесплатный трансфер до нужных терминалов.
К саммиту БРИКС в аэропорту успели реконструировать перрон. Теперь вместо 12 широкофюзеляжных самолетов он может принимать 33 таких воздушных судна. Власти Татарстана заверили, что даже из-за предстоящей загрузки ранее намеченные авиарейсы отменять не собираются. Тем не менее не исключено, что в расписание некоторых полетов с 21 по 25 октября все же могут внести изменения. Так что лучше уточнить информацию в кол-центрах авиакомпаний или на их сайтах.
Так, например, Azur Air вместе с туроператорами приняла решение из-за саммита перенести свои рейсы из Казани в аэропорт Нижнекамска.
— Решение о переносе связано с желанием обеспечить пассажирам комфортное прохождение предполетных процедур. Очевидно, что аэропорт Казани будет загружен выше обычного, в Нижнекамске же формальности перед полетом можно пройти быстрее, — объяснили в пресс-службе авиакомпании.
ТУРИСТЫ.
В дни проведения саммита БРИКС турпоток в Казань максимально снизят. Это решение принято в связи с вводимыми ограничениями в целях обеспечения безопасности. Власти города уже предупредили об этом туристические агентства. Вместо столицы Татарстана путешественники смогут посетить Болгар и Свияжск.
Что же касается самой популярной среди туристов достопримечательности республики — Казанского Кремля, то он будет работать в прежнем режиме вплоть до 21 октября. С началом саммита пройти на его территорию смогут только аккредитованные лица.
ДЕТСАДЫ, БОЛЬНИЦЫ И МФЦ.
С 22 по 24 октября из-за саммита БРИКС в Казани изменят график работы организаций социальной сферы. Так, объекты культуры будут закрыты, а в детсадах будут работать только дежурные группы. Учреждения дополнительного образования также приостановят свою деятельность, а их сотрудники будут переведены на дистанционный формат работы.
Из-за ограничений движения на определенных улицах некоторые родители могут столкнуться с проблемой доставки детей в дошкольные учреждения. В таких детсадах в связи с этим организуют работу дежурных групп. А тем родителям, которые на время саммита оставят своих чад дома, сделают перерасчет.
Также с 21 по 27 октября в городе не будут работать учреждения молодежной политики. А вот спортивные школы продолжат принимать юных спортсменов согласно обычному графику. Тренировки отменят только в учреждениях Вахитовского района: ФСО «Центральный», ФСО «Трудовые резервы», СШ «Первая», СШОР по гребным видам спорта.
Дома культуры, муниципальные библиотеки и музеи приостановят свою работу с 22 по 24 октября. Занятия, проводимые в рамках проекта «Жизнелюб», состоятся в дистанционном режиме.
А больницы Казани, несмотря ни на что, будут работать в обычном режиме. Как заверил руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров, записи к врачам из-за саммита БРИКС отменять никто не будет. В свою очередь, с 22 по 24 октября по всему городу закроют для посещения офисы МФЦ.
«Филиалы в других городах и районах республики в эти дни будут работать по обычному графику. По всем вопросам можно звонить по телефону Единой справочной службы МФЦ 122 (доб. 7) или (843) 222−06−20», — следует из официального сообщения МФЦ Татарстана.
КСТАТИ.
Из-за саммита БРИКС в Казани школьников пораньше отправили на каникулы, на дистанционном обучении до 27 октября останутся студенты высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций. Некоторые вузы так вообще приглашают учащихся очно в аудитории либо с 1 ноября, либо с 7 по 9 ноября.
Вслед за этим на удаленку власти Татарстана рекомендовали перевести работников тех организаций, которые находятся в непосредственной близости от перекрываемых в связи с саммитом улиц. Госслужащие и муниципальные работники отправляются в отпуск с 22 по 24 октября с сохранением зарплаты.
Кроме того, во время саммита из-за усиленных мер безопасности казанцам, особенно тем, кто проживает в центре города, посоветовали носить с собой паспорт. Причем брать его во время похода в ближайший магазин. Это нужно для того, чтобы правоохранители, обеспечивающие безопасность в дни саммита, могли убедиться, что данный гражданин живет именно на той улице, которая, скажем, была перекрыта из-за проведения мероприятия. Тогда его спокойно пропустят. Рекомендовать людям покидать город во время саммита БРИКС никто не будет.
Вместе со всем этим с 22 по 24 октября в Казани запретят розничную продажу алкоголя на территориях, задействованных в проведении масштабного международного мероприятия. Речь идет о 16 объектах. Это Казанская Ратуша, международный аэропорт «Казань», железнодорожный вокзал «Казань-1», речной порт, а также гостиницы и отели, где будут размещены гости саммита.