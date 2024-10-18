Подачу тепла начали в социальные учреждения Ялты

С сегодняшнего дня начали подачу тепла в учреждения социально-культурной сферы и здравоохранения Ялты. Работа ведется по заявкам руководителей — первые уже поступили из детских садов № 9 и № 33, а также школы № 8, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети главы города Янины Павленко.
В остальных соцсобъектах проводится ежедневный мониторинг температуры.
"По прогнозу со следующей недели у нас потепление, но руку на пульсе держим. Готовы подключать жилфонд не дожидаясь среднесуточных +8°С, а при наступлении некомфортного температурного режима.
Друзья, не забываем о своевременной оплате. Качественное проведение отопительного сезона зависит напрямую от этого", — рассказала Янина Павленко.