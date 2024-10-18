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Уфимские онкологи впервые провели серию лапароскопических операций по удалению опухолевых тромбов

В Уфе прошли первые лапароскопические операции по удалению опухолевых тромбов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в Республиканском онкодиспансере впервые провели серию лапароскопических операций по удалению опухолевых тромбов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Онкологи с помощью нескольких небольших проколов удалили новообразования в почечных сосудах у пациентов с раком почки. Удаление такого тромба из нижней полой вены сочетает в себе не только онкологическую, но и сосудистую операцию. При процедуре подобного рода требуется мобилизация и полный сосудистый контроль.

Раньше единственным методом при таких патологиях было открытое хирургическое вмешательство, во время которого удаляли сам орган, а также тромб из нижней полой вены. Подобные операции — не только технически трудные, но и имеют риск осложнений.

— Лапароскопический доступ позволил пациентам быстрее восстановиться после операции, получив максимальную эффективность от проведенного лечения, — заявил Рахматуллин.

Пациентов выписали из стационара на пятый-шестой день в удовлетворительном состоянии. Сейчас у них нет признаков рецидива или прогрессирования заболевания.

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