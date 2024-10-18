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Монеты номиналом 30 рублей выпустили в Беларуси

Прямоугольные монеты номиналом 30 рублей появились в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Монеты номиналом 30 рублей появились в Беларуси. Они выпущены к 30-летию белорусского рубля, которое наступит 19 октября 2024 года. Об этом сообщает БелТа.

Речь идет о памятных монетах. Их отличает не только номинал — 30 рублей (а самый большой номинал монет, которые на данный момент ходят в стране, составляет всего два рубля), но и внешний вид. Они — прямоугольные! И по своему размеру напоминают денежную купюру. Чему, впрочем, в Нацбанке Беларуси дали объяснение.

«За основу взята банкнота образца 2000 года», — пояснил главный специалист управления организации кассовой работы главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Олег Филиппов.

Монеты прямоугольные и по размеру похожи на купюру. Фото: БелТа

Тридцатирублевые прямоугольные монеты выпущены в золоте 999 пробы, и в серебре. По внешнему виду они одинаковы: на аверсе изображено здание Национального банка, а на реверсе находится изображение зубра — символа независимости и силы белорусского государства. При этом вес золотой тридцатки составляет два грамма, а серебряной — пять граммов.

Стоимость монет пока не называется. Но увидеть их все желающие уже могут в Музее современной белорусской государственности, где накануне открылась выставка, посвященная круглой дате белорусского рубля.

Ранее мы сообщали, что музей матери и семьи появился в Беларуси.

А еще Белстат сказал, что мужчины впервые вступают в брак в 28,8 года.

Также мы писали, что «Охотничья Луна» была видна в Беларуси в ночь на 18 октября.

Металлические тридцатирублевки выпущены к 30-летию беорусского рубля. Фото: БелТа.