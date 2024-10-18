Монеты номиналом 30 рублей выпустили в Беларуси

Речь идет о памятных монетах. Их отличает не только номинал — 30 рублей (а самый большой номинал монет, которые на данный момент ходят в стране, составляет всего два рубля), но и внешний вид. Они — прямоугольные! И по своему размеру напоминают денежную купюру. Чему, впрочем, в Нацбанке Беларуси дали объяснение.