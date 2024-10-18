Казахстанец лишился 80 тысяч тенге из-за звонка в скорую

Подробности неудачной шутки рассказали региональному изданию Lada в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.
На пульт «103» поступил вызов от жителя Актау, сообщившего о приеме большого количества медикаментов. Когда бригада скорой помощи выехала на вызов, мужчина сообщил, что позвонил с целью устроить «пранк».
В связи с этим вызов был зарегистрирован как ложный, согласно статье 438 Кодекса РК об административных правонарушениях.
Теперь юморист заплатит штраф в размере 80 000 тенге.
10 октября стало известно, что фельдшер скорой помощи обокрал пациентку в Алматы на полтора миллиона тенге.