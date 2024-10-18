Казахстанец лишился 80 тысяч тенге из-за звонка в скорую

14 октября 2024 года житель Актау решил пошутить и ничего лучше не придумал, как вызвать бригаду Скорой помощи. Теперь за ложный вызов спецслужб казахстанец заплатит штраф в 80 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.