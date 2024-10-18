Оскорблял и ругался матом: невоспитанному водителю автобуса дали 10 суток ареста

Решение о таком наказании принял Ленинский суд Владивостока. Полицейские задержали и доставили 40-летнего жителя приморской столицы после того, как он ругался матом и оскорблял женщину и силовиков в районе остановке общественного транспорта «Площадь Луговая». Конфликт возник после неучетного дорожно-транспортного происшествия, и мужчина не смог справиться с нахлынувшими на него эмоциями.