Оскорблял и ругался матом: невоспитанному водителю автобуса дали 10 суток ареста

После неприятного инцидента, случившего в Ленинском районе Владивостока, невоспитанному водителю автобуса дали 10 суток ареста. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Решение о таком наказании принял Ленинский суд Владивостока. Полицейские задержали и доставили 40-летнего жителя приморской столицы после того, как он ругался матом и оскорблял женщину и силовиков в районе остановке общественного транспорта «Площадь Луговая». Конфликт возник после неучетного дорожно-транспортного происшествия, и мужчина не смог справиться с нахлынувшими на него эмоциями.
Теперь горе-водитель отправится на перевоспитание на 10 суток административного ареста. В отношении него составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Кстати, в отделении полиции вежливость частично вернулась к нарушителю, и он принес публичные извинения и сотрудникам УМВД, и оскорбленной женщине.
Ранее «КП» писала, что во Владивостоке водителя автобуса уволили за недопустимое общение с пассажиром.