«Девчонки могли взять наш автобус и понести!»: Сергей Жуков рассказал, в какие моменты юности хотел бы вернуться

Фанаты ликуют — в Иркутске вновь побывала легендарная группа «Руки Вверх». Два долгожданных концерта собрали тысячи зрителей, а теперь Сергей Жуков приглашает всех в кино! Вместе с Владом Прохоровым, исполнившим роль солиста группы в молодости, они представили в нашем городе музыкальный блокбастер «Руки Вверх!». Фильм расскажет о том, как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, Сергей Жуков стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Подробности — в интервью КП-Иркутск.
— Сергей, расскажите, пожалуйста, как возникла идея снять кино?
— Инициатива шла не от меня, это было бы странно. Много лет шло обсуждение, что стоит показать историю «Руки Вверх» в виде сериала или чего-то музыкального. Когда накопилось достаточно материала, мы обратились к Сергею Калужанину — я считаю, это один из самых талантливых сценаристов в нашей стране. И он смог сделать не просто биографию, а живую историю. Фильм мы готовили 4,5 года, это большая серьезная работа огромного количества людей. Раньше мы говорили: «Встретимся на концерте», а теперь говорим вам: «Встретимся в кино». Для меня это новое ощущение.
— Насколько фильм отражает реальность?
— Съемки того, что происходило несколько десятилетий назад, — достаточно сложный процесс. Мы ведь не могли отстроить мой родной Димитровград, поэтому сами поехали туда — в городе до сих пор все такое же, каким было во времена моего детства. Далее, в разных городах искали ДК, не современные с кондиционерами и модными выключателями, а старые — в том же состоянии, в каком они были, когда мы выступали там в 1996, 1997, 1998-м. А с одеждой выручил сам Лёша Потехин. Сказал, что у него дома, у мамы в Новокуйбышевске, лежит пакет со старыми костюмами! Поэтому Илье, который играл Лёшу, повезло — он был одет в те самые, оригинальные вещи. Мою костюмы не сохранились, но зато у Влада была моя футболка тех времен. Ковры на стенах, плакаты, еда — люди нашего поколения все это помнят. Поэтому, выходя из кинотеатра, многие говорят: «Я словно побывал снова в той комнате, в том ДК, стоял там же среди девочек». Мы стремились создать именно такую картину — настоящую, правдивую. Использовали много кадров из реальной хроники. Хотя это, конечно же, не документальное кино. Это наша история. И она реальная.
— Сложно ли было вашему сыну Энджелу перевоплотиться в подростка 1990-х?
— Ему не пришлось перевоплощаться — он и есть его молодой папа. Он, как человек творческий, большой молодец. Безусловно, он волновался, так как это большая ответственность. На съемочной площадке все отметили, как хорошо у него получается играть. Может быть, это отцовские чувства, но лично мне хотелось бы побольше посмотреть на экране на Энджела, на себя в юности — там было огромное количество приключений! Например, мало кто знает, что я выиграл путевку в пионерский лагерь «Орленок» и не поехал, потому что нас сняли с поезда за пьянку гитаристов. Или про то, как нас с Лёшей брали в заложники… Уместить целую жизнь в 1 час 40 минут практически нереально. Поэтому задумываемся о том, что история достойна продолжения, допустим, в виде сериала.
— Влад, а вам было страшно соглашаться на роль кумира миллионов людей?
— Конечно, волнение было на 100 баллов по стобалльной шкале. Но теперь я получаю отклики зрителей, и все они хорошие, значит, все получилось! А вообще, актерская судьба, она такая: год снимаешься в кино, живешь им, с нетерпением ждешь премьеру, эта мысль греет каждый день. Понимаешь, что жизнь уже прошла не зря. И вот наступает день премьеры, и ты думаешь: и что, это все? (смеется). Конечно же, нет! Это кино останется со мной навсегда. Эмоции невероятные. Наверное, это и есть чудо актерской профессии, когда выходишь на сцену, в зале все начинают кричать, и ты чувствуешь мурашки и дрожь в голосе, забывая о том, что исполняешь роль. Как это стало возможным? Благодаря постоянному общению с Сергеем в течение съемочного процесса. За год я настолько вжился в образ Сергея Жукова, что уже невольно «перетягиваю» его в другие проекты. Мне даже говорят: «Убери Жукова!».
— Некоторые, кто особенно трепетно относятся к группе «Руки Вверх», сомневались, мол, Влад непохож на меня внешне. Но по энергетике он 100% на своем месте, как и все остальные актеры, и в фильме вы это увидите. Я сам, когда в день премьеры впервые полностью увидел свою историю на большом экране, ощутил, будто бы отделяюсь от тела, парю и смотрю на себя со стороны. Очень необычное чувство. Надо сказать, что атмосфера наших первых концертов незабываема. В 90-е фанаты были другими — девчонки могли взять наш автобус и понести! Ездили за группой по стране, падали в обмороки от восторга. Все было так ярко. Иногда ловлю себя на мысли, что хочется в такие моменты вернуться.
— Если бы вы действительно встретили себя в детстве, в юности, что бы вы себе сказали?
— Встретив себя в юности, я сказал бы: «Серёжа, ничего не меняй в своей жизни. Если ты что-то поменяешь, у тебя не будет твоих пятерых детей, любимой жены, друзей, и того, что ты имеешь». Ни секунды бы не изменил.
— В чем феномен популярности «Руки Вверх», как вы считаете?
— Что интересно, сейчас зрителей будто бы еще больше, чем тогда, в 90-е. Один концерт уже не вмещает всех желающих, ставим по два в каждом городе, где проводим тур. А теперь предлагают делать по три! Объяснение, пожалуй, одно: созданная за 30 лет добрая аура группы «Руки Вверх», которая является для людей маленьким путеводным компасом по их детству, юности. Включаешь «Руки Вверх», и у вас перед глазами сразу твоя «девятка», в ней играет «Ну где же вы, девчонки», а дальше — поездки на турбазы, первые экзамены, списанные контрольные… И вы улыбаетесь. Приятно ли это? Да. Счастлив ли я? Безмерно.
СПРАВКА «КП».
Съемки прошли в Самаре, Сочи, Москве, а также на родине Сергея Жукова — в Димитровграде. Действие фильма происходит в середине 90-х, в начале нулевых и в наше время.
Сюжет охватывает всю жизнь Сергея Жукова — с детства в Димитровграде по сегодняшний день. Роль главного героя исполнили: в детстве — Энджел Жуков, в молодости — Влад Прохоров и в наши дни — сам Сергей Жуков, который предстал и в качестве продюсера, композитора и соавтора сценария фильма. В картине также снялся один из основателей группы — Алексей Потехин, а в молодости его сыграл Илья Русь. Актерский состав дополнили Леонид Ярмольник, Валентина Ляпина, Олег Алмазов, Артём Осипов, Фёдор Лавров и другие.