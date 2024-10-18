«Девчонки могли взять наш автобус и понести!»: Сергей Жуков рассказал, в какие моменты юности хотел бы вернуться

— Съемки того, что происходило несколько десятилетий назад, — достаточно сложный процесс. Мы ведь не могли отстроить мой родной Димитровград, поэтому сами поехали туда — в городе до сих пор все такое же, каким было во времена моего детства. Далее, в разных городах искали ДК, не современные с кондиционерами и модными выключателями, а старые — в том же состоянии, в каком они были, когда мы выступали там в 1996, 1997, 1998-м. А с одеждой выручил сам Лёша Потехин. Сказал, что у него дома, у мамы в Новокуйбышевске, лежит пакет со старыми костюмами! Поэтому Илье, который играл Лёшу, повезло — он был одет в те самые, оригинальные вещи. Мою костюмы не сохранились, но зато у Влада была моя футболка тех времен. Ковры на стенах, плакаты, еда — люди нашего поколения все это помнят. Поэтому, выходя из кинотеатра, многие говорят: «Я словно побывал снова в той комнате, в том ДК, стоял там же среди девочек». Мы стремились создать именно такую картину — настоящую, правдивую. Использовали много кадров из реальной хроники. Хотя это, конечно же, не документальное кино. Это наша история. И она реальная.