18 октября 1989 года однопартийцы свергли лидера коммунистов ГДР Эриха Хонеккера

Хонеккера подозревали в, ни много ни мало, ~убийстве нескольких десятков человек у Берлинской стены~. Пусть стрелял он не лично, но именно на главу Восточной Германии возложили ответственность за смерти беглецов из ГДР от пуль пограничников. Сам он утверждал, что власти ФРГ не могут его судить, потому что он являлся главой другого государства и действовал в рамках восточногерманского законодательства. Хонеккер, к слову, был одним из инициаторов строительства Берлинской стены и всегда выступал резко против каких-либо контактов с Западом. Поэтому у пограничников ГДР был строгий приказ — стрелять на поражение.