Создана система быстрой голографической визуализации органов человека

«Мы рады представить новый подход к получению голографических изображений, который позволяет нам рассматривать объекты, скрытые за сильно рассеивающей средой. Для получения этих снимков нам требуется на порядок меньше замеров по сравнению с уже существующими подходами, а также при этом мы не нуждаемся в дорогом оборудовании или в знаниях о форме и свойствах изучаемого объекта», — пояснил профессор Еврейского университета Иерусалима Ори Кац, чьи слова приводит пресс-служба вуза.