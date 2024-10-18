Создана система быстрой голографической визуализации органов человека

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Израильские физики разработали алгоритм, позволяющий использовать рассеянный свет для получения детальных голографических изображений внутренних органов тела человека с использованием стандартизированных приборов и минимальным числом замеров. Об этом сообщила пресс-служба Еврейского университета Иерусалима.
«Мы рады представить новый подход к получению голографических изображений, который позволяет нам рассматривать объекты, скрытые за сильно рассеивающей средой. Для получения этих снимков нам требуется на порядок меньше замеров по сравнению с уже существующими подходами, а также при этом мы не нуждаемся в дорогом оборудовании или в знаниях о форме и свойствах изучаемого объекта», — пояснил профессор Еврейского университета Иерусалима Ори Кац, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают физики, за последние годы уже несколько раз предпринимали попытки создать системы голографической визуализации внутренних органов тела пациентов. Для работы подобных прототипов требуется или очень большое число замеров, или очень дорогой пространственный модулятор света, или же априорные знания о том, как устроен изучаемый объект.
Израильские физики обошли все эти проблемы при помощи созданного ими алгоритма, который позволяет использовать данные, собираемые при помощи обычной голографической камеры, для создания сразу нескольких виртуальных аналогов пространственного модулятора света. Они помогают ученым извлекать полезную информацию из лучей света, рассеянных внутри изучаемого объекта, и использовать ее для реконструкции трехмерного изображения.
По словам исследователей, замена реального пространственного модулятора света на его виртуальные аналоги позволяет резко ускорить процесс получения голографического снимка при помощи высокопроизводительных графических ускорителей, а также при этом уменьшить число необходимых для этого замеров. Созданный ими алгоритм способен получать четкое изображение стандартизированной мишени с набором из цифр и полос, скрытой за матовым экраном, используя всего несколько сотен «кадров» с камеры.
Схожим образом, как отмечают физики, можно получать изображения при помощи других наблюдательных приборов, в том числе оптоволоконных эндоскопов, оптоакустических томографов, а также геологических радаров и прочих дистанционных систем зондирования Земли. Это значительным образом расширяет возможные применения данного подхода в научной и медицинской практике, подытожили физики.