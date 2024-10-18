В Соцфонде рассказали, сколько калининградских пап сидят в декрете

В Калининградской области 299 пап находятся в декретном отпуске. Об этом «Клопс» рассказали в Социальном фонде России по Калининградской области накануне Дня отца.
«Размер пособия составляет 40% среднего заработка мужчины за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска, но не менее 9 227 рублей и не более 49 123 рублей», — уточнили в ведомстве.
Неработающий родитель тоже имеет право на соцподдержку, если он не получает пособие по безработице. В этом случае выплата составляет 9 227 рублей в месяц. Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР по Калининградской области.
«Пособие назначается на основе комплексной оценки нуждаемости, которая учитывает доходы семьи, имущественную обеспеченность и занятость родителей (кроме студентов очной формы обучения)», — отметили в Соцфонде России по Калининградской области.
День отца ежегодно празднуют во многих странах. В России его отмечают с 2021-го в третье воскресенье октября.