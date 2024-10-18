В Соцфонде рассказали, сколько калининградских пап сидят в декрете

Неработающий родитель тоже имеет право на соцподдержку, если он не получает пособие по безработице. В этом случае выплата составляет 9 227 рублей в месяц. Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР по Калининградской области.