«ЗИМ Галерея» в Самаре переехала на новое место

До переезда галереи в здании бывшего цеха располагался фитнес-клуб «Спортзавод». Сейчас здесь идут ремонтные и реставрационные работы. Фасад здания, открытого в 1980 году, сохранил первоначальный облик, но помещение неоднократно меняло функцию. Девелопер «Альянс-Менеджмент», решил вернуть локации аутентичность. Как выяснилось, офисный подвесной потолок скрывал лепнину ручной работы, а под кафелем и ковролином находилось историческое мраморное покрытие. Отделку восстановили специалисты культурного центра «ЗИМ Галерея».