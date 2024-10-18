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В Ростове из-за кишечной палочки на месяц закрыли точку продажи суши и роллов

Роллы с кишечной палочкой продавали в жителям Северного в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за кишечной палочки на 30 суток прикрыли точку продажи суши и роллов. Речь идет о кафе на бульваре Комарова, говорится на сайте управления Роспотребнадзора.

— Решение о временном закрытии добились через суд в связи с грубыми нарушениями, — уточняют в надзорном ведомстве.

Как выяснилось, проверку провели в кафе у индивидуального предпринимателя. Специалисты зафиксировали общую антисанитарию, нарушение хранения продуктов и отсутствие медкнижек у части работников.

Более того, почти во всех смывах с поверхностей и с рук работников были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. То же самое, а также другую микрофлору нашли и в приготовленных роллах. Добавим, суши-точка временно не работает с 16 октября.