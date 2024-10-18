В Ростове из-за кишечной палочки на месяц закрыли точку продажи суши и роллов

В Ростове-на-Дону из-за кишечной палочки на 30 суток прикрыли точку продажи суши и роллов. Речь идет о кафе на бульваре Комарова, говорится на сайте управления Роспотребнадзора.
— Решение о временном закрытии добились через суд в связи с грубыми нарушениями, — уточняют в надзорном ведомстве.
Как выяснилось, проверку провели в кафе у индивидуального предпринимателя. Специалисты зафиксировали общую антисанитарию, нарушение хранения продуктов и отсутствие медкнижек у части работников.
Более того, почти во всех смывах с поверхностей и с рук работников были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. То же самое, а также другую микрофлору нашли и в приготовленных роллах. Добавим, суши-точка временно не работает с 16 октября.