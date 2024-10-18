Реверсивное движение введут на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган

Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
Движение будет ограничено с 13:00 до 15:00. На железнодорожных путях пройдут ремонтные работы. Движение будет осуществлять регулировщик.
«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, в районе населенных пунктов Марамзина и Логиново построят путепровод. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
На данном участке федеральная трасса пересекается с железнодорожными путями. Водители иногда вынуждены стоять часами, чтобы дождаться проезда поездов.