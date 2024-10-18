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Реверсивное движение введут на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган

21 октября на 55 километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган (железнодорожный переезд в районе поселка Марамзина) будет введено реверсивное движение.

Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Движение будет ограничено с 13:00 до 15:00. На железнодорожных путях пройдут ремонтные работы. Движение будет осуществлять регулировщик.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, в районе населенных пунктов Марамзина и Логиново построят путепровод. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На данном участке федеральная трасса пересекается с железнодорожными путями. Водители иногда вынуждены стоять часами, чтобы дождаться проезда поездов.