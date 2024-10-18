Стало известно, когда в Севастополе включат отопление в домах

Отопление в многоквартирных домах Севастополя планируют включить к следующей пятнице, 25 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Сегодня на заседании правительства приняли постановление о начале отопительного сезона», — рассказал он.
Развожаев поручил начать подавать тепло в школы, детские сады, больницы и дома престарелых уже на выходных. Как пояснил губернатор, на наполнение системы потребуется два-три дня. Глава Севастополя добавил, что к началу следующей недели в этих учреждениях уже должно быть тепло.
«Следом начнется подключение жилого фонда. К 25 октября тепло должно поступить в дома», — отметил градоначальник.
Развожаев добавил, что по нормативам отопление включают, когда среднесуточная температура пяти дней подряд ниже 8 градусов. Однако из-за особенностей климата в Севастополе отопительный сезон каждый год начинается раньше.
«Все профильные предприятия уже проверили готовность жилого фонда, социальных объектов и котельных; запас топлива полностью сформирован», — заключил глава города-героя.