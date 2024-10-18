Стало известно, когда в Севастополе включат отопление в домах

Развожаев поручил начать подавать тепло в школы, детские сады, больницы и дома престарелых уже на выходных. Как пояснил губернатор, на наполнение системы потребуется два-три дня. Глава Севастополя добавил, что к началу следующей недели в этих учреждениях уже должно быть тепло.