«Признаю свою вину, но частично»: в Самаре проходит слушание по делу скандального певца-экстремиста Шарлота*

— Я частично признаю свою вину в том, что я действительно присутствую на этих видеороликах, но я не уверен, что вы можете правильно квалифицировать эти нарушения. По статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также в унижении достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе я не признаю себя виновным и не признаюсь никогда, — сказал Эдуард Шарлот* на суде.