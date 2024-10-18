«Признаю свою вину, но частично»: в Самаре проходит слушание по делу скандального певца-экстремиста Шарлота*

В Самаре состоялось открытое слушание дела скандально известного певца Шарлота*. Судебное заседание прошло в Самарском областном суде. Журналист «КП-Самара» передает информацию с места событий.
Артисту выдвигают обвинения по ряду статей уголовного кодекса РФ. В прошлом году он размещал на своей странице в социальных сетях видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, кроме того, Шарлот* публично сжег свой российский паспорт. Выходки Шарлота* привели к тому, что его обвинили в реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, уничтожении официального документа, совершенном из личной заинтересованности, а также в возбуждении ненависти либо вражды.
18 октября 2024 года арестант Эдуард Шарлот* прибыл из СИЗО в Самарский областной суд. Заседание задержалось на полчаса, в коридоре собрались родные артиста, его адвокат и журналисты. Как сообщает наш корреспондент, отец Шарлота* прибыл в суд. Мужчина выгладит встревоженным. Подруга Эдуарда Жанна не приехала, как стало известно, девушка сейчас находится в Армении. Жанна вернется в Самару только в ноябре.
— Отец переживает, что его снова не станут опрашивать на заседании. Адвокат Алексей Лапузин уверяет, что в этот раз должны вызвать, — сообщает корреспондент «Комсомолки».
Эдуарда Шарлота* привели в зал заседания в наручниках. Парень шел вразвалку, а когда увидел отца, заулыбался. Журналисты отметили, что кудряшки певца, которые обрили после ареста, значительно отрасли за время пребывания в следственном изоляторе. Корреспонденты налетели с вопросами на Шарлота*, но тот не стал отвечать, опустив глаза в пол. Подсудимого завели в зал, за ним зашел адвокат. Родственники и журналисты остались за запертой дверью.
Отец певца тоже не стал распаляться перед СМИ, но все же дал комментарий о том, что он думает по поводу обвинения сына.
— Он инфантильный и не отдает отчета своим действиям. Эдуард несерьезный, у него в голове только творчество, — сухо ответил Валерий Шарлот*.
Еще некоторое время Шарлот* и его адвокат Алексей Лапузин были наедине в зале суда. В коридоре царило нервное напряжение, все ждали, когда их пригласят войти.
В зал запустили прессу, Шарлот* сначала стушевался, но после все же стал спокойнее. Судья Волжанинов сразу начал зачитывать фабулу уголовного дела. После оглашения и передачи всех документов суду, слово предоставили обвиняемому.
— Я частично признаю свою вину в том, что я действительно присутствую на этих видеороликах, но я не уверен, что вы можете правильно квалифицировать эти нарушения. По статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также в унижении достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе я не признаю себя виновным и не признаюсь никогда, — сказал Эдуард Шарлот* на суде.
Адвокат певца настаивает, что обвинения носят противоречивый характер. Он предоставил суду документы, которые, по его словам, показывают, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления.
— Невозможно определить значение нескольких слов в сторис, исходя из контекста, — отметил защитник.
Заседание продолжается. Планируется также выслушать показания свидетелей, в том числе отца Эдуарда Шарлота*.
Редакция «КП-Самара» следит за развитием событий.
* включен в перечень террористов и экстремистов.