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Последний автобус: в Новосибирске назвали дату завершения работы сезонных автобусных маршрутов

Новосибирцам рассказали, до какого числа будут ходить дачные автобусы.

Каждое лето в Новосибирске организуют дополнительные муниципальные маршруты в пригородном направлении, чтобы горожане могли добираться до своих дачных участков. Обычно дачные маршруты начинают работу в начале мая и заканчивают в конце октября.

В этом году последний дачный автобус выйдет на маршрут 20 октября.

— 20 октября завершается сезонное обслуживание садово-дачных обществ муниципальными маршрутами регулярных перевозок № 51 л «Нижняя Ельцовка — с/о “Отдых-2”, № 77 л “ул. Ветлужская — Сады”, — сообщается на сайте мэрии.