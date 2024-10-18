Последний автобус: в Новосибирске назвали дату завершения работы сезонных автобусных маршрутов

Каждое лето в Новосибирске организуют дополнительные муниципальные маршруты в пригородном направлении, чтобы горожане могли добираться до своих дачных участков. Обычно дачные маршруты начинают работу в начале мая и заканчивают в конце октября.
В этом году последний дачный автобус выйдет на маршрут 20 октября.
— 20 октября завершается сезонное обслуживание садово-дачных обществ муниципальными маршрутами регулярных перевозок № 51 л «Нижняя Ельцовка — с/о “Отдых-2”, № 77 л “ул. Ветлужская — Сады”, — сообщается на сайте мэрии.