Открылась первая очередь комплекса гребного слалома в Уфе

Стройку объекта в микрорайоне Инорс приурочили к 450-летнему юбилею столицы республики. Гребной канал соединил озеро Теплое и реку Уфа. Общая протяженность комплекса составляет 350 метров. На территории несколько бассейнов: стартовый, финишный и промежуточные (для тренировок). На искусственных порогах есть возможность регулировать скорость потока воды — от шести кубометров в секунду при малом режиме и до десяти кубометров в секунду при соревновательном.