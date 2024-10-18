Открылась первая очередь комплекса гребного слалома в Уфе

Сегодня, 18 октября, в Уфе состоялось торжественное открытие первой очереди сооружений для гребного слалома.
Стройку объекта в микрорайоне Инорс приурочили к 450-летнему юбилею столицы республики. Гребной канал соединил озеро Теплое и реку Уфа. Общая протяженность комплекса составляет 350 метров. На территории несколько бассейнов: стартовый, финишный и промежуточные (для тренировок). На искусственных порогах есть возможность регулировать скорость потока воды — от шести кубометров в секунду при малом режиме и до десяти кубометров в секунду при соревновательном.
В рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» на территории проходят первые международные соревнования по гребному слалому «Край курая».
Начинается вторая очередь строительства объекта — административное здание для размещения спортсменов, судей и технического персонала. Общая площадь застройки составит 5396,9 квадратных метров.
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