Дворцовый мост в последний раз разведут под музыку в ночь на 19 октября

Девятый сезон звукового шоу «Поющие мосты» закроют в ночь на 19 октября. Поэтому у жителей и гостей Петербурга будет последняя в этом году возможность посмотреть на разводку Дворцового моста под классическую музыку и насладиться тематической лазерной проекцией на крыльях переправы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.
— Финал сезона посвятят сразу нескольким датам: 225-летию со дня рождения Пушкина, 213-ой годовщине Царскосельского лицея, в котором учился поэт, а также 30-летию петербургского парламента.
Кстати, в этом году Дворцовый мост 46 раз разводили под музыку. Всего над Невой прозвучало более 500 минут классических произведений. А на крыльях переправы за это время жители и гости Северной столицы увидели 24 лазерные проекции.