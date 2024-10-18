Дворцовый мост в последний раз разведут под музыку в ночь на 19 октября

Девятый сезон звукового шоу «Поющие мосты» закроют в ночь на 19 октября. Поэтому у жителей и гостей Петербурга будет последняя в этом году возможность посмотреть на разводку Дворцового моста под классическую музыку и насладиться тематической лазерной проекцией на крыльях переправы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.