Из-за него аллергия и трудно дышать: в Новосибирске в 2,5 раза была превышена концентрация аммиака

— Потоки ветра хоть и есть, но они слабые, нисходящие, направлены к поверхности Земли. Когда в воздухе присутствуют выбросы, они охлаждаются в приземном слое атмосферы и не рассеиваются, формируется дымка. Сейчас смог образуется преимущественно из-за автомобильных выхлопов, аммиак же собирается возле промышленной зоны. Это характерно в осенний и в зимний период, когда тоже устанавливается антициклон и атмосфера не так подвижна. Когда мы говорим о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных примесей — это, прежде всего, звонок для предприятий, которые должны уменьшить свои выбросы на 20−30%, — рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.