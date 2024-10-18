Из-за него аллергия и трудно дышать: в Новосибирске в 2,5 раза была превышена концентрация аммиака

В Заельцовском районе Новосибирска на днях зафиксировали превышение соединений аммиака в атмосфере. В воздухе населенных пунктов среднесуточная норма этого вещества составляет 0,4 мг на кубический метр, а зафиксировано было в 2,5 раза выше — 1 мг на кубометр.
Еще 14 октября во всем городе также ввели режим «черного неба», который был продлен до 20 числа. Горожане, живущие в Центральном округе, особенно часто жалуются в последние дни на смог, нависший темно-серой пеленой.
Разбираемся, из-за чего это возникло — и как погода в последующие дни может повлиять на наше здоровье.
Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра объясняют: сейчас над территорией Новосибирской области господствует антициклон. Из-за этого сейчас стоит сухая и солнечная погода, а вместе с тем и копятся разные химикаты.
— Потоки ветра хоть и есть, но они слабые, нисходящие, направлены к поверхности Земли. Когда в воздухе присутствуют выбросы, они охлаждаются в приземном слое атмосферы и не рассеиваются, формируется дымка. Сейчас смог образуется преимущественно из-за автомобильных выхлопов, аммиак же собирается возле промышленной зоны. Это характерно в осенний и в зимний период, когда тоже устанавливается антициклон и атмосфера не так подвижна. Когда мы говорим о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных примесей — это, прежде всего, звонок для предприятий, которые должны уменьшить свои выбросы на 20−30%, — рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
В ближайшие дни, однако, излишний застой вредных веществ должен уже исчезнуть. На выходных, 19 и 20 октября, погода будет такой же, как несколько дней раньше: температура около +4…+7 градусов, без осадков, ветер слабый. Но уже в воскресенье антициклон начнет понемногу отходить, усилится ветер, а ночью может пройти дождь или даже выпасть снег.
Кандидат медицинских наук, специалист по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов предупреждает: тех, кто живет на территории с загрязненным воздухом, могут ждать неприятные последствия для здоровья.
— Не зря введен термин «предельно допустимая концентрация». Все, что выходит за этот уровень, несет риски и угрозы. То, что его было выявлено так много, говорит о том, что аммиак не успевает рассеиваться в атмосфере. Он может вызвать раздражение слизистых оболочек, в том числе дыхательных путей, повышает риск развития аллергических заболеваний, угнетения дыхания. Страдают и кожные покровы, и нервная система, — сообщил КП-Новосибирск Яков Новоселов.
Аммиак, взаимодействуя с влагой в воздухе, приводит к образованию токсических веществ. А в закрытом помещении он еще опаснее: слишком большой выброс химиката может вызвать и летальный исход.