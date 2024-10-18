Гранатометчик из Заларинского района героически погиб в зоне СВО

Боец СВО, Руслан Кондратьев, из Заларинского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой». Прощание с мужчиной прошло 16 октября. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на мэра МО «Заларинский район» Владимира Самойловича.
— Руслан родился в поселке Залари 3 января 1995 года. С 2000 жил и воспитывался в детском доме села Хор-Тагна, там и окончил восемь классов. С девятого по 11 класс учился в Иркутском гвардейском кадетском корпусе. Затем поступил в иркутский техникум, а по окончании отправился на срочную службу, — рассказывают в агентстве.
В конце апреля этого года мужчина подписал контракт, после чего отправился в зону проведения специальной военной операции. Он был гранатометчиком штурмового отряда. Погиб от ранений, когда спасал сослуживцев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Осинском районе простились с бойцом СВО. У него осталось трое детей и трое внуков.