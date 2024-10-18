Гранатометчик из Заларинского района героически погиб в зоне СВО

— Руслан родился в поселке Залари 3 января 1995 года. С 2000 жил и воспитывался в детском доме села Хор-Тагна, там и окончил восемь классов. С девятого по 11 класс учился в Иркутском гвардейском кадетском корпусе. Затем поступил в иркутский техникум, а по окончании отправился на срочную службу, — рассказывают в агентстве.