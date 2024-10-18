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Омские школьники были вынуждены сами оплачивать проезд

Ранее учащимся школ, где проводят капремонт, пообещали сделать его бесплатным.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Омска пожаловалась в соцсетях, что родители детей, учащихся в других школах из-за капремонта, вынуждены сами пополнять транспортную карту «Омку». С начала учебного года обещанных льгот омичи так и не увидели.

В посте мать школьника рассказала, что обращалась в мэрию Омска, однако оттуда ее направили в администрацию школы, которая, по ее словам, не имеет к этому никакого отношения.

Омичка также отметила, что администрация общеобразовательного учреждения сдала документы в мэрию еще в августе, но деньги на карту так и не пришли.