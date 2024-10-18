Омские школьники были вынуждены сами оплачивать проезд

Жительница Омска пожаловалась в соцсетях, что родители детей, учащихся в других школах из-за капремонта, вынуждены сами пополнять транспортную карту «Омку». С начала учебного года обещанных льгот омичи так и не увидели.
В посте мать школьника рассказала, что обращалась в мэрию Омска, однако оттуда ее направили в администрацию школы, которая, по ее словам, не имеет к этому никакого отношения.
Омичка также отметила, что администрация общеобразовательного учреждения сдала документы в мэрию еще в августе, но деньги на карту так и не пришли.