Погода в Омской области: на смену сухому холодному периоду придут дожди и снег

В Омской области сохраняется влияние высокого атмосферного давления, обеспечивающее сухую и прохладную погоду. В последние дни температура воздуха опускалась на 1−6 градусов ниже климатической нормы. Ночью столбики термометров фиксировали от −1 до −10°C, а днём температура колебалась от +2 до +12°C. Несмотря на утренние заморозки и гололёд на дорогах, положительные дневные температуры способствовали таянию снежного покрова.
В ближайшие два дня, 18 и 19 октября, существенных изменений в погоде не предвидится. Дневная температура сохранится на уровне +6…+11°C, а ночью ожидается похолодание до −2…-7°C.
Однако с воскресенья, 20 октября, ситуация изменится с приближением холодного фронта. В северных районах области прогнозируется небольшой дождь, а температура днем составит +8…+13°C, на севере воздух прогреется лишь до +3…+8°C. Ночные температуры в этот день будут колебаться от −4 до +1°C.
В понедельник, 21 октября, атмосферный фронт продолжит продвигаться на юг региона, принося с собой осадки. В южных районах пройдут дожди, а на севере возможен снег. Температура ночью составит −2…+3°C, а днем — от +3 до +8°C.