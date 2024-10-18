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Погода в Омской области: на смену сухому холодному периоду придут дожди и снег

В регион возвращаются осадки и похолодание с приближением холодного фронта.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 75% 768 мм рт. ст. +11°
Источник: Om1 Омск

В Омской области сохраняется влияние высокого атмосферного давления, обеспечивающее сухую и прохладную погоду. В последние дни температура воздуха опускалась на 1−6 градусов ниже климатической нормы. Ночью столбики термометров фиксировали от −1 до −10°C, а днём температура колебалась от +2 до +12°C. Несмотря на утренние заморозки и гололёд на дорогах, положительные дневные температуры способствовали таянию снежного покрова.

В ближайшие два дня, 18 и 19 октября, существенных изменений в погоде не предвидится. Дневная температура сохранится на уровне +6…+11°C, а ночью ожидается похолодание до −2…-7°C.

Однако с воскресенья, 20 октября, ситуация изменится с приближением холодного фронта. В северных районах области прогнозируется небольшой дождь, а температура днем составит +8…+13°C, на севере воздух прогреется лишь до +3…+8°C. Ночные температуры в этот день будут колебаться от −4 до +1°C.

В понедельник, 21 октября, атмосферный фронт продолжит продвигаться на юг региона, принося с собой осадки. В южных районах пройдут дожди, а на севере возможен снег. Температура ночью составит −2…+3°C, а днем — от +3 до +8°C.