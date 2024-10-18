Погода в Омской области: на смену сухому холодному периоду придут дожди и снег

Однако с воскресенья, 20 октября, ситуация изменится с приближением холодного фронта. В северных районах области прогнозируется небольшой дождь, а температура днем составит +8…+13°C, на севере воздух прогреется лишь до +3…+8°C. Ночные температуры в этот день будут колебаться от −4 до +1°C.