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Стало известно, что Universal Music уволил Лиама Пейна перед его смертью

Появилась информация, что компания Universal Music разорвала контракт с артистом Лиамом Пейном незадолго до его трагической смерти. Исполнитель работал с подразделением Universal — лейблом Capitol Records.

Источник: Звук

Появилась информация, что компания Universal Music разорвала контракт с артистом Лиамом Пейном незадолго до его трагической смерти. Исполнитель работал с подразделением Universal — лейблом Capitol Records.

Певцу дали большой аванс, который он не отработал, сообщает Daily Mail со ссылкой на внутренний источник. По словам инсайдера, из всех участников бойз-бэнда One Direction Пейн был на наименее верном пути.

Также оказалось, что PR-менеджер Лиама уволился в начале октября и музыкант остался без публичного представительства.

Известно, что создание второго сольного альбома звезды остановилось еще до того, как Universal отказались сотрудничать с Пейном.

Артист погиб 16 октября при падении из окна третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. До этого сотрудники гостиницы слышали шум из номера певца и сообщили в полицию об агрессивном мужчине.