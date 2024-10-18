Стало известно, что Universal Music уволил Лиама Пейна перед его смертью

Появилась информация, что компания Universal Music разорвала контракт с артистом Лиамом Пейном незадолго до его трагической смерти. Исполнитель работал с подразделением Universal — лейблом Capitol Records.
Певцу дали большой аванс, который он не отработал, сообщает Daily Mail со ссылкой на внутренний источник. По словам инсайдера, из всех участников бойз-бэнда One Direction Пейн был на наименее верном пути.
Также оказалось, что PR-менеджер Лиама уволился в начале октября и музыкант остался без публичного представительства.
Известно, что создание второго сольного альбома звезды остановилось еще до того, как Universal отказались сотрудничать с Пейном.
Артист погиб 16 октября при падении из окна третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. До этого сотрудники гостиницы слышали шум из номера певца и сообщили в полицию об агрессивном мужчине.