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Воронежцам в октябре временно отключат телерадиовещание

Ограничение связано с профилактическими работами.

В Воронежской области до конца октября проведут профилактику оборудования телерадиовещания на шести объектах ОРТПЦ, сообщили в пресс-службе РТРС.

Среди них пять плановых и одно внеплановое, связанное с заменой передатчика на новый. Для проведения профилактических работ требуется отключение передающего оборудования, которое транслирует телевизионный и радиосигнал.

Временно телерадиовещание будет ограничено в понедельник, 21 октября, с 01:00 до 10:00. Отключение коснется жителей Воронежа, Боброва, Богучара, Борисоглебска и Россоши. В Нововоронеже ограничение телерадиовещания будет действовать 24 октября с 11:00 до 15:00.

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