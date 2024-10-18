Воронежцам в октябре временно отключат телерадиовещание

В Воронежской области до конца октября проведут профилактику оборудования телерадиовещания на шести объектах ОРТПЦ, сообщили в пресс-службе РТРС.
Среди них пять плановых и одно внеплановое, связанное с заменой передатчика на новый. Для проведения профилактических работ требуется отключение передающего оборудования, которое транслирует телевизионный и радиосигнал.
Временно телерадиовещание будет ограничено в понедельник, 21 октября, с 01:00 до 10:00. Отключение коснется жителей Воронежа, Боброва, Богучара, Борисоглебска и Россоши. В Нововоронеже ограничение телерадиовещания будет действовать 24 октября с 11:00 до 15:00.