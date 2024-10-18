Минтруд рассказал, какие социальные услуги получают пожилые татарстанцы

Когда пожилой человек приходит на прием в медицинскую организацию, врач проводит небольшое тестирование, на основании которого определяется уровень нуждаемости пациента в уходе. Эти сведения с согласия пожилых людей передаются в социальную защиту. И к пожилому человеку, согласовав заблаговременно подходящее время, приходят специалисты социальной службы.