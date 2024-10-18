Поддержка СВО и развитие экономики: о чем еще говорил Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Башкирии

— Но ведь не бывает худа без добра, как говорится. Мы в 1,5 раза больше взяли свеклы. У нас 2 крупных сахарных завода. Мы вообще производим сахара в 6 раз больше, чем нужно, поэтому сахаром мы будем обеспечены. Масличные культуры — на четверть увеличили сбор, у нас тоже два крупных маслоперерабатывающих завода, в 6 раз тоже больше потребности. Поэтому в этом году индекс промышленного производства, индекс развития сельского хозяйства мы увеличим, — сообщил Радий Хабиров.