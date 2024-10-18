Поддержка СВО и развитие экономики: о чем еще говорил Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Башкирии

17 октября в Уфе стартовал XII международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Одним из ключевых мероприятий этого дня стало пленарное заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, в котором принял участие Владимир Путин. Также глава государства оценил новые спортивные объекты, которые были открыты в Башкирии — Дворец борьбы, Центр фехтования и Комплекс гребного слалома. В ходе своего визита в Уфу Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым, где обсудили ряд важных вопросов, касающихся развития республики. Самые основные моменты встречи — читайте в материале «КП-Уфа».
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПОДВИГ».
Конечно, одной из ключевых тем для обсуждения стала тема СВО, поддержки бойцов и их семей. В Башкирии проводится огромная работа в этом направлении, что не раз было отмечено в правительстве России. Отдельно Радий Хабиров поблагодарил Президента России за присвоение Героя Российской Федерации посмертно лейтенанту Ильдару Суфиярову из Уфы.
Ильдар Суфияров подписал контракт на службу в зоне специальной военной операции в мае 2023 и служил старшим лейтенантом, командовал вторым мотострелковым взводом полка «Башкортостан». 12 апреля, в ходе ожесточенных боев, его группа несколько часов удерживала позиции. Когда офицер остался один, он подорвал себя гранатой, не желая сдаваться в плен. За проявленную храбрость и лидерские качества, умение руководить взводом и добиваться поставленных на поле боя задач даже под вражеским огнем, герой посмертно получил высшую награду.
— Удивительный подвиг. Он бился до последнего, а когда его окружили, то остался один. Ранен был, своих попросил отозвать, и подорвал себя и, соответственно, врагов наших. Спасибо большое, мы уже с семьей работаем, — сказал Радий Хабиров.
НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА ОТ НАРОДА.
Также глава республики отметил, что помощь бойцам на СВО идет не только со стороны государства, но и от простых людей. Наверное, нет ни одного района, который бы не включился: люди делают маски, окопные свечи, вяжут носки, закатывают тушенку. Каждый хочет внести свой вклад в помощь.
Еще одной важной задачей, которую ставит перед собой Башкирия — это реабилитация и вхождение вернувшихся домой бойцов в обычную гражданскую жизнь. Так, по результатам прошедших осенью муниципальных выборов 35 воинов стали избранными депутатами органов местного самоуправления — городских округов, муниципальных советов. Есть военнослужащие, которые стали председателями сельских советов. Для тех ребят, которые получили в боях различные травмы и увечья, совместно с фондом «Защитники Отечества» организована реабилитация.
— У нас, кстати, неплохие предприятия есть, которые сами выпускают реабилитационное оборудование. Мы даже приняли региональную правительственную программу — субсидируем те предприятия, которые изготавливают реабилитационное оборудование. Это сейчас очень актуально и помогает, — уточнил Радий Хабиров.
«УВЕРЕННО СМОТРИМ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД».
Следующим вопросом стало обсуждение экономики региона — отмечается, что эта отрасль в республике активно развивается, и все показатели остаются на довольно высоком уровне.
— Мы уверенно смотрим на этот год, завершим его хорошо, уверенно смотрим в следующий год. Мы ищем и новые рынки, у нас неплохо получается. Очень глубокая кооперация с белорусами, узбеками, казахами. Начали работать с Китайской Народной Республикой. Я подчеркиваю — особенно с Беларусью и Узбекистаном, у нас уже появляются совместные кооперационные проекты, которые мы будем продолжать, — перечислил глава Башкирии.
Отрабатываются в республике и все существующие меры экономической поддержки. Речь идет об особой экономической зоне «Алга», работе индустриальных и технопарков. В свою очередь Владимир Путин отметил, что в Башкирии хорошими темпами развивается промышленность, да и безработица остается на минимальном уровне.
А ЧТО С УРОЖАЕМ?
Конечно, во время рабочей встречи поднимался вопрос и по ситуации с сельским хозяйству. Напомним, весной на Башкирию обрушились заморозки, а начиная с середины июля и практически до середины августа в республике лили дожди. Да так, что аграриям даже пришлось вводить режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Из-за этого урожай зерновых в этом году вышел несколько ниже ожидаемого — 3,2 млн тонн против 5 млн.
— Но ведь не бывает худа без добра, как говорится. Мы в 1,5 раза больше взяли свеклы. У нас 2 крупных сахарных завода. Мы вообще производим сахара в 6 раз больше, чем нужно, поэтому сахаром мы будем обеспечены. Масличные культуры — на четверть увеличили сбор, у нас тоже два крупных маслоперерабатывающих завода, в 6 раз тоже больше потребности. Поэтому в этом году индекс промышленного производства, индекс развития сельского хозяйства мы увеличим, — сообщил Радий Хабиров.
По словам руководителя региона сейчас большой акцент делается именно на перерабатывающую промышленность и индустриализацию всего сельского хозяйства. Это и крупные товарные фермы, мясные хозяйства, покупка сельскохозяйственной техники. За последние 6 лет Башкирия закупила такой техники почти на 60 млрд рублей, благодаря чему аграрии могут быстро сеять и также быстро убирать урожай.
О СИТУАЦИИ СО ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ.
Говоря о развитии здравоохранения в Башкирии, Хабиров отметил, что республика у нас — сельская, поэтому большое внимание уделяется строительству фельдшерско-акушерских пунктов. На сегодняшний день в Башкирии насчитывается более 2 тысяч ФАПов, где есть и фельдшер, и медсестра, а значит, жители села могут своевременно получить необходимую первичную медицинскую помощь. Из них порядка 500 были построены в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в республике.
В свою очередь Владимир Путин отметил все успехи региона в этом направлении и поручил обратить особое внимание на количество специалистов скорой помощи.
— Есть, Владимир Владимирович, работаем. Это проблема. Вы мне весной тоже об этом говорили. Мы эту работу делаем, у нас тенденция положительная, — заверил Радий Хабиров.