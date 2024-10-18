Певец Шарлот частично признал вину по делу о реабилитации нацизма

Кроме того, была допрошена женщина, долгое время проживавшая с ним и его отцом. Она назвала неправомерные действия артиста ребячеством и добавила, что он якобы «никого оскорбить не хотел».
Шарлота задержали в аэропорту Пулково 22 ноября 2023 года, куда он прилетел из Еревана. Артист был этапирован в Самару. 30 ноября в отношении него возбуждено три уголовных дела — по двум эпизодам о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одному — об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Поводом для ареста Шарлота стали оскорбительные видеоролики, которые он разместил в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Решением Кировского районного суда Самары 2 декабря Шарлот был арестован. По данным следствия, мужчина совершил преступление против основ конституционного строя, прав и свобод человека и оскорбил чувства верующих.
23 июля текущего года певца Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов.