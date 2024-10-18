Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певец Шарлот частично признал вину по делу о реабилитации нацизма

Певец Эдуард Шарлот на судебном заседании в Самаре частично признал вину по делу о реабилитации нацизма. Об этом 18 октября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда. Артист отметил, что действительно присутствует на опубликованных в Сети в 2023 году видеороликах, направленных на осквернение воинской славы России. При этом он заявил, что «не признавал, не признает и никогда не признает вину».

Источник: Соцсети

Кроме того, была допрошена женщина, долгое время проживавшая с ним и его отцом. Она назвала неправомерные действия артиста ребячеством и добавила, что он якобы «никого оскорбить не хотел».

Шарлота задержали в аэропорту Пулково 22 ноября 2023 года, куда он прилетел из Еревана. Артист был этапирован в Самару. 30 ноября в отношении него возбуждено три уголовных дела — по двум эпизодам о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одному — об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Поводом для ареста Шарлота стали оскорбительные видеоролики, которые он разместил в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Решением Кировского районного суда Самары 2 декабря Шарлот был арестован. По данным следствия, мужчина совершил преступление против основ конституционного строя, прав и свобод человека и оскорбил чувства верующих.

23 июля текущего года певца Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов.

расследование
скандалы