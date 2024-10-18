Певец Шарлот частично признал вину по делу о реабилитации нацизма

Певец Эдуард Шарлот на судебном заседании в Самаре частично признал вину по делу о реабилитации нацизма. Об этом 18 октября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда. Артист отметил, что действительно присутствует на опубликованных в Сети в 2023 году видеороликах, направленных на осквернение воинской славы России. При этом он заявил, что «не признавал, не признает и никогда не признает вину».