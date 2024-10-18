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19-летний могилевчанин стал звать на помощь, переплывая Днепр при температуре +8

Спасатели достали из воды парня, переплывающего Днепр при температуре +8 в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве 19-летний молодой человек решил переплыть Днепр несмотря на холодную погоду и едва не утонул. Подробности рассказали в телеграм-канале ОСВОД Беларуси.

Инцидент произошел в Могилеве 17 октября. В тот день могилевчанин 2005 года рождения решил переплыть реку, но почувствовал, что у него не хватает сил доплыть до берега, и стал звать на помощь.

На берегу дежурили работники станции ОСВОД «Днепровская», которые поспешили на помощь.

— Мы были удивлены, что кто-то пытается переплыть реку. Так как температура воды в Днепре составляла всего +8 градусов, — отметил матрос-спасатель спасательной станции Роман Алексеев.

Спасенного могилевчанина доставили на берег, от медицинской помощи после спасения он отказался. С молодым человек провели серьезную профилактическую беседу о несоответствии температуры воды для купания.

Тем временем синоптики сказали, когда потеплеет в Беларуси благодаря воздуху с юга Европы: «Самыми теплыми будут 21−23 октября».

Также МАРТ сообщил, что цены на премиум-товары не будут регулироваться в Беларуси.