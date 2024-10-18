В Волгоградской области дали отопление в 8 тысяч МКД

В домах продолжают отладку систем теплоснабжения, чтобы отопление дошло до каждой квартиры. Спустить воздух из стояков и батарей должны управляющие организации. Если УК или ТСЖ не реагируют, волгоградцам советуют звонить на горячие линии по отоплению (телефоны здесь).