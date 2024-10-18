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В Волгоградской области дали отопление в 8 тысяч МКД

Продолжается отладка систем теплоснабжения в домах.

Источник: Комсомольская правда

По данным регионального комитета ЖКХ, на утро 18 октября 2024 в Волгоградской области теплом обеспечили почти 8 тысяч многоквартирных домов и 2,5 тысячи соцобъектов — школ, детских садов и медучреждений. Запустили в работу в регионе 1337 центральных и автономных котельных.

В домах продолжают отладку систем теплоснабжения, чтобы отопление дошло до каждой квартиры. Спустить воздух из стояков и батарей должны управляющие организации. Если УК или ТСЖ не реагируют, волгоградцам советуют звонить на горячие линии по отоплению (телефоны здесь).

В то же время жители Волгограда жалуются, что дозвониться не могут по нескольку часов — телефонные линии заняты.

Котельные в оставшемся без отопления из-за газовиков райцентре планируют запустить 18 октября.

ЖКХ