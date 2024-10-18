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Десятибалльные пробки в Иркутске 18 октября 2024 парализовали центральные улицы

Десятибалльные пробки в Иркутске 18 октября сковали движение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске 18 октября 2024 достигли максимальных десяти баллов. Движение полностью парализовало в центральной части города: улицу Ленина, Карла Либкнехта, Партизанскую, Байкальскую.

Пробки в Иркутске 18 октября 2024

Водители собрались в многокилометровых очередях на Советской, Пискунова, Ширямова, Олега Кошева и Маяковского. Полностью встал Иркутный мост, а на плотине ГЭС проехать можно без проблем.

По традиции сковало Качугский тракт, в конце рабочего дня ситуация только усугубиться. Вечер пятницы сделал свое дело, кто поехал на отдых, кто загород. Поэтому остается только ждать, когда пробки в Иркутске 18 октября 2024 рассосутся и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области водитель микроавтобуса погиб при столкновении с пассажирским поездом.