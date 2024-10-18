Десятибалльные пробки в Иркутске 18 октября 2024 парализовали центральные улицы

Пробки в Иркутске 18 октября 2024 достигли максимальных десяти баллов. Движение полностью парализовало в центральной части города: улицу Ленина, Карла Либкнехта, Партизанскую, Байкальскую.
Водители собрались в многокилометровых очередях на Советской, Пискунова, Ширямова, Олега Кошева и Маяковского. Полностью встал Иркутный мост, а на плотине ГЭС проехать можно без проблем.
По традиции сковало Качугский тракт, в конце рабочего дня ситуация только усугубиться. Вечер пятницы сделал свое дело, кто поехал на отдых, кто загород. Поэтому остается только ждать, когда пробки в Иркутске 18 октября 2024 рассосутся и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области водитель микроавтобуса погиб при столкновении с пассажирским поездом.