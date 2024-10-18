Десятибалльные пробки в Иркутске 18 октября 2024 парализовали центральные улицы

По традиции сковало Качугский тракт, в конце рабочего дня ситуация только усугубиться. Вечер пятницы сделал свое дело, кто поехал на отдых, кто загород. Поэтому остается только ждать, когда пробки в Иркутске 18 октября 2024 рассосутся и движение восстановится.