«Подтверждена норовирусная этиология». 14 лицеистов госпитализированы с острой кишечной инфекцией в Бресте

В Бресте 14 учащихся 9 — 11 классов лицея N1 госпитализированы с острой кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в Минздраве сообщили, что в Брестской областной клинической больнице в инфекционных отделениях находятся 14 подростков, которые являются учащимися 9 — 11 классов лицея N1 города Бреста.
— Симптомы острой кишечной инфекции у всех госпитализированных пациентов, — прокомментировали в Минздраве.
Сообщается, что дети с кишечной инфекцией поступали в медучреждение как вечером 17 октября, так и утром 18 октября. В больнице лабораторно у всех обратившихся подтвердили норовирусную этиологию заболевания.
Врачи на данный момент оценивают состояние всех госпитализированных лицеистов как средней степени тяжести, стабильное с положительной динамикой. Отмечается, что подростки получают лечение в полном объеме.
— В больнице в наличии и в достаточном объеме есть все необходимые лекарственные препараты, обеспечена полная доступность всех диагностических методов обследования, — уточнили в ведомстве.
Тем временем 19-летний могилевчанин стал звать на помощь, переплывая Днепр при температуре +8.
А синоптики сказали, когда потеплеет в Беларуси благодаря воздуху с юга Европы: «Самыми теплыми будут 21−23 октября».