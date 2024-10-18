Дома усадьбы Пискуновых в Уфе включили в госреестр объектов культнаследия

В Уфе дома усадьбы Пискуновых включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Соответствующие приказы Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии опубликовали на официальном портале правовой информации.
По улице Гоголя, 21 располагается комплекс из трех деревянных зданий, которые когда-то принадлежали семье Пискуновых. Два дома из трех, так называемые южные и северные постройки, были возведены еще в 1890 году. Именно их внесли в реестр.
Эти здания, как утверждают в Башкультнаследии, примечательны не только как памятники архитектуры и градостроительства конца XIX века, но и интересны своими жильцами.
— Так, например, в доме южной постройки долгое время: с 1920 по 1980-е годы, жил ученый Габдулла Хабирович Кудояров, — сообщает ведомство.
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