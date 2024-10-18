По 50 тысяч рублей будут получать выпускники школ Севастополя за 100 баллов на ЕГЭ

Выпускники, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, и их преподаватели будут получать денежные выплаты в Севастополе. Соответствующее постановление приняли на заседании местного правительства. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев, передает ИА SevastopolMedia.
В этом году по итогам экзаменационной кампании в Севастополе у выпускников 22 стобалльных результата, из них половина — по профильной математике.
«Это рекорд для нашего города и, безусловно, талантливых детей и их педагогов нужно поощрять. Поэтому ранее я поручил коллегам проработать механизм таких выплат. Поощрительная выплата будет осуществляться ежегодно, начиная с этого года».
Для выпускников размер выплаты составит 50 тысяч рублей за каждый предмет, по которому они получили 100 баллов на ЕГЭ. Для преподавателей предусмотрена выплата 100 тысяч рублей за каждого ученика и за каждый предмет, по которому ученик получил 100 баллов на ЕГЭ. Если в подготовке к экзамену участвовали два и более педагога — поощрение будет выплачиваться им пропорционально.