По 50 тысяч рублей будут получать выпускники школ Севастополя за 100 баллов на ЕГЭ

Для выпускников размер выплаты составит 50 тысяч рублей за каждый предмет, по которому они получили 100 баллов на ЕГЭ. Для преподавателей предусмотрена выплата 100 тысяч рублей за каждого ученика и за каждый предмет, по которому ученик получил 100 баллов на ЕГЭ. Если в подготовке к экзамену участвовали два и более педагога — поощрение будет выплачиваться им пропорционально.