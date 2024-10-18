Дополнительные автобусы планируют запустить из Батайска в Ростов-на-Дону

Количество общественного транспорта на маршрутах из Батайска в Ростов-на-Дону могут увеличить. Эта возможность уже прорабатывается, подтвердили в пресс-службе министерства транспорта Ростовской области.
Напомним, сейчас батайчане пользуются четырьмя маршрутами:
— № 205 «Батайск — Ростов-на-Дону (через РДВС)» (семь машин большого класса);
— № 213 «Батайск (Авиагородок) — Ростов-на-Дону — Батайск (Авиагородок)» (четыре машины большого класса);
— № 211 «Батайск (Западный) — Ростов-на-Дону» (шесть машин большого класса);
— № 214 «Батайск — Ростов-на-Дону» (восемь машин большого класса).
— Совместно с руководством ООО «Батайское АТП-1» прорабатывается возможность увеличения количества графиков на вышеперечисленных направлениях, — сообщили журналисту «КП — Ростов-на-Дону» в пресс-службе минтранса Ростовской области.
Сейчас весь батайский транспорт курсирует строго по расписанию. Временные нарушения в работе могут быть связаны только с болезнью какого-либо водителя или с дорожными заторами.