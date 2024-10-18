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Непогода продержится на Кубани все выходные

Местами в крае ожидается до — 4°.

Сейчас в Ричмонде: +10° 4 м/с 66% 769 мм рт. ст. +11°

В пятницу, 18 октября, в Краснодарском крае пасмурно, местами сильные дожди. В горах выпал мокрый снег. Ветер дует с севера. Температура ночью — до +8°, днем — +12°, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В выходные, 19 и 20 октября, на Кубани ожидаются первые заморозки, особенно в горной местности, где температура может опуститься до — 4°. В горах пройдет дождь со снегом, а сильный северо-западный ветер (до 12 м/с) добавит прохлады.

Температура в низинах ночью не превысит + 5°, а днем ожидается до +11°, в предгорьях немного прохладнее. В горах будут существенные колебания температуры: от — 4° ночью до + 4° тепла в первую половину дня. На Черноморском побережье будет переменная облачность. 19 октября местами возможен небольшой дождь, при этом температура сохранится в районе +14° днем и +9° ночью.

В столице Кубани также ожидается похолодание. 19 октября — до +13° тепла днем, будет облачно и предположительно на три градуса ниже 20 октября. В воскресенье синоптики предсказывают небольшой дождь.