Непогода продержится на Кубани все выходные

Температура в низинах ночью не превысит + 5°, а днем ожидается до +11°, в предгорьях немного прохладнее. В горах будут существенные колебания температуры: от — 4° ночью до + 4° тепла в первую половину дня. На Черноморском побережье будет переменная облачность. 19 октября местами возможен небольшой дождь, при этом температура сохранится в районе +14° днем и +9° ночью.