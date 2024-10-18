Врачи РКБ удалили из гортани пациента огромную опухоль — это третий такой случай в России

«Впервые образование выросло до трех сантиметров в диаметре еще в 2021 году. В лор-отделении РКБ Татарстана его прооперировали и благополучно вписали. Но весной этого года мужчина снова пошел к врачам — вновь выросшая опухоль мешала ему глотать пищу», — объяснили в пресс-службе РКБ.