В Челябинской области в выходные потеплеет до +13 градусов

Погоду на Южном Урале в ближайшие субботу и воскресенье будет определять антициклон, что означает тихую, сухую и относительно теплую погоду. Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются только в понедельник, когда над регионом будет проходить атмосферный фронт, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на гидрометцентр Челябинской области.
Завтра днем, 19 октября, местами потеплеет до +13 градусов. Однако ночью будет холодно — в горах и низинах до 11 градусов ниже ноля. В воскресенье погода будет примерно такой же.
В Челябинске на выходных ночью будет чуть теплее, чем в среднем по области, а днем — чуть прохладнее. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до 10−11 грудсов со знаком плюс.