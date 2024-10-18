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В Челябинской области в выходные потеплеет до +13 градусов

Дождей не будет.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 75% 768 мм рт. ст. +11°
Источник: Mail.ru

Погоду на Южном Урале в ближайшие субботу и воскресенье будет определять антициклон, что означает тихую, сухую и относительно теплую погоду. Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются только в понедельник, когда над регионом будет проходить атмосферный фронт, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на гидрометцентр Челябинской области.

Завтра днем, 19 октября, местами потеплеет до +13 градусов. Однако ночью будет холодно — в горах и низинах до 11 градусов ниже ноля. В воскресенье погода будет примерно такой же.

В Челябинске на выходных ночью будет чуть теплее, чем в среднем по области, а днем — чуть прохладнее. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до 10−11 грудсов со знаком плюс.