В Челябинской области в выходные потеплеет до +13 градусов

Погоду на Южном Урале в ближайшие субботу и воскресенье будет определять антициклон, что означает тихую, сухую и относительно теплую погоду. Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются только в понедельник, когда над регионом будет проходить атмосферный фронт, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на гидрометцентр Челябинской области.